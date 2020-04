Pr Gilles Pialoux : "Le masque est un outil de prévention"

Pour endiguer la pandémie de coronavirus, certaines villes ont imposé le port de masques de protection. D'après le Pr Gilles Pialoux, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon (Paris), ce sont des outils de prévention de la maladie en plus des mesures barrières. Et au vu de la pénurie à laquelle le pays fait face, les masques de remplacement en tissu restent une alternative pour se protéger.