Pr Philippe Juvin : "Il faut prolonger le confinement"

Jusqu'ici, on n'a toujours pas de vaccin ni de médicament pour combattre le coronavirus. La seule solution, selon le Pr Philippe Juvin, "c'est de casser les chaînes de contamination". Il est ainsi nécessaire de prolonger le confinement pour y parvenir. En parallèle, le chef du service des urgences à l'hôpital européen Georges-Pompidou propose de tester un maximum de gens afin qu'on puisse confiner ceux qui sont vraiment malades. Une mesure qui a notamment été préconisée par l'OMS. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.