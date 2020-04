Pr Philippe Juvin : "Quand 70% à 80% de la population est immunisée, l'épidémie s'arrête"

Il semblerait qu'environ 6% de la population serait touchée par le coronavirus. Or, il nous faudrait entre 70% à 80% pour que l'épidémie se meurt d'elle-même. Le professeur Philippe Juvin, chef du service des urgences à l'Hôpital européen Georges Pompidou (AP-HP), nous explique ce paradoxe en disant que lorsqu'on n'a ni vaccin contre une maladie infectieuse ni traitement, "la population va s'immuniser à un moment donné" et que "l'épidémie va s'arrêter". Quid du déconfinement à partir du 11 mai ?