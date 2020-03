Pr Philippe Juvin : "Si nous voulons sauver des vies, il faut prendre de grandes décisions"

Actuellement, le nombre de patients positifs au coronavirus en Île-de-France a déjà dépassé celui des lits de réanimation. Malgré les 800 lits supplémentaires mis en place, "il est possible qu'il n'y en ait plus dans quelques jours, voire dans quelques heures", selon le Pr Philippe Juvin. "Il faut d'ores et déjà organiser un pont aérien et un pont ferroviaire pour transférer certains malades vers les régions les moins touchées", a-t-il ajouté.