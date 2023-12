Prague en deuil : la sidération après la fusillade

Une profonde tristesse se lit sur le visage des habitants qui viennent se recueillir, ce vendredi matin, sur cette place tout à côté de l'université. Ces étudiantes se trouvaient dans une salle de cours hier, dans la faculté, quand les tirs ont résonné. Elles nous racontent qu'un de leurs amis a été blessé quand il tentait de fuir. L'université est inaccessible. Les enquêteurs continuent de travailler sur la scène du crime. Mais les vidéos tournées par les habitants hier sont impressionnantes. Comme ici, on voit des étudiants se cacher sur une corniche du bâtiment. Quelques minutes plus tard, ils sautent sur un balcon, car de l'autre côté, depuis le toit, l'assaillant tire avec une arme automatique. En contrebas, sur la place, un civil s'adresse au tireur pour le déconcentrer. Pendant ce temps-là, à l'intérieur, c'est la panique dans cette salle de cours comme le décrit un étudiant français présent. C'est toute une ville qui est sous le choc ce matin et qui s'interroge sur les motivations du tueur, un étudiant de 24 ans. TF1 | Reportage L. Boudoul, C. Blanquard, S. Humblot