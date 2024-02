Pratique et économique : le car express !

Plus question de prendre sa voiture pour se rendre au travail. Michaël a fait ses calculs : il a réduit ses dépenses de moitié en prenant l’autocar. Il paie 1,80 euro le ticket, alors l’essence lui revenait à pas moins de quatre euros. Se faire conduire a d’autres avantages : pouvoir lire, regarder une série sur son téléphone, ou encore discuter avec son voisin. Il y a aussi des voies de circulation dédiées et deux fois moins d’arrêts qu’une ligne classique. Résultat, à l’arrivée, le temps de trajet est respectée... pas de mauvaise surprise. Pour avoir un temps de parcours compétitif et convaincre les habitants de laisser leur voiture au garage, il faut multiplier les aménagements routiers. Au total, six lignes de ce type seront opérationnelles d’ici 2027 en Gironde. L’autocar, une solution facile à mettre en place pour transporter des passagers là où le train ne passe pas. C’est également un moyen de transport plus écologique que la voiture. Il représente 50 véhicules en moins sur la route. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Brousseau