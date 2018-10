Prélèvement à la source : à quoi ressembleront nos futures fiches de paie ?

Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu entrera en vigueur dès le 1er janvier 2019. Le procédé change, pareil pour la fiche de paie. Dans certaines entreprises, trois mois avant la mise en application de la réforme, les fiches de paie sont déjà à jour. Une initiative qui permet de préparer les salariés à ce qui va les attendre prochainement, pour qu'ils puissent aussi poser des questions en cas de doute. A première vue, ils sont satisfaits et semblent un peu plus sereins. En novembre 2018, la quasi-totalité des entreprises devrait distribuer ces nouveaux bulletins de paie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.