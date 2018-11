Prélèvement à la source : la feuille de paie change de version

Il ne reste plus qu'un mois avant la mise en place officielle du prélèvement des impôts à la source. Face à ce changement, une entreprise sur deux propose la simulation de ce nouveau système aux salariés. Avec cette nouvelle version de feuille de paie, ces derniers peuvent déjà voir le taux communiqué par les impôts et la somme prélevée à partir de janvier 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.