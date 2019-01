Prélèvement à la source : l'État a versé l'avance sur le crédit d'impôt pour l'emploi de garde d'enfants

La révolution du prélèvement à la source continue à se mettre en place. Le fisc a versé ce 15 janvier 2019 une avance de 60% sur le crédit d'impôt pour l'emploi de gardes d'enfants, de jardiniers ou de femmes de ménage. Un virement de 627 euros en moyenne basé sur les calculs de 2017 et qui bénéficie à huit millions et demi de contribuables. Les responsables du prélèvement à la source conseillent toutefois de ne pas dépenser directement cette somme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.