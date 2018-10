Prélèvement à la source : une fiche de paie pédagogique pour mieux préparer les salariés

A partir du 1er janvier 2019, l'impôt sur le revenu sera prélevé à la source. Certaines entreprises ont décidé de préparer psychologiquement leurs salariés au choc. A l'aide d'une fiche de paie pédagogique, les employés pourront connaître le montant qui sera prélevé et vont pouvoir mieux gérer leur argent. A noter que ces derniers sont plutôt favorables au prélèvement à la source, mais s'interrogent sur les entités vers qui se tourner en cas d'erreur sur le bulletin de paie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.