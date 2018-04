Prélèvement de l'impôt à la source : les entreprises de proximité se mobilisent

Les entreprises de proximité lancent une campagne de contestation contre le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Celui-ci doit entrer en vigueur le 1er janvier 2019. Une mesure qui engendrera 125 euros par salarié de coûts administratifs par an. Si certains se plaignent de la lourdeur des tâches, d'autres s'inquiètent des conséquences sur leurs relations avec les salariés. Néanmoins, le gouvernement assure que grâce à l'informatique, les échanges de données seront simples et sûrs, sans prendre en compte les zones blanches. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.