Premier anniversaire de la mort de Charles Aznavour : les fans toujours fidèles

L'artiste Charles Aznavour nous a quittés le 1er octobre 2018. Un an après sa mort, de nombreux fans lui sont restés fidèles. À Cambrai, un couple l'avait suivi sur une trentaine de concerts. René et Claudette puisent du réconfort dans les chansons du défunt chanteur. Issus d'une longue amitié, ils gardent précieusement les disques, les photos, les lettres et les dédicaces de l'artiste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.