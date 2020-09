Premier bilan d'un été chaud et sec qui se termine

L'automne qui arrive signe la fin d'une saison marquée par la chaleur et la sécheresse. Notons que l'été 2020 se place au septième rang des étés les plus chauds depuis 1900. Selon un premier bilan, un record a été battu à Marseille où il n'est tombé aucune goutte de pluie en deux mois et demi. Quels sont les autres événements marquants de cet été qui se termine ?