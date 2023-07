Premier Conseil des ministres du gouvernement remanié

"Vous êtes regardés, dans tous les détails de votre action, de vos expressions, et de votre vie... Parfois, les comportements inappropriés prennent trop de place dans la vie publique. Il est attendu du gouvernement de la France d'être exemplaire. Donc, nous devons redoubler d'énergie, pour que l'efficacité soit là, que la vie change en vrai... Conformément à la Constitution, les ministres dirigent leurs administrations. Être ministre, ce n'est pas parler dans le toast ", a déclaré Emmanuel Macron, président de la République. "Il est assez symptomatique de voir que le président de la République préfère parler à des ministres qui sont, en quelque sorte, une macronie rabouglie, plutôt que de parler au peuple", déclare Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. "Il nous a expliqué que la France allait mal, oubliant qu'il en était responsable... Ce qu'on attendait du président de la République, c'est une stratégie, comment on sort de là, comment on remet la France au niveau où elle devrait être", déclare Laurent Jacobelli, député RN de la Moselle.