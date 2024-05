Premier film d'Artus : des comédiens avec un "p'tit truc en plus"

Pour sa première réalisation, Artus a choisi ses acteurs avec soin. Tous ont un petit truc en plus. "Un p’tit truc en plus", c’est l’histoire de deux braqueurs en cavale qui se cachent dans une colonie de vacances pour personnes handicapées. Artus joue l’un des deux malfrats, prénommé Sylvain. Il tente de se fondre dans le décor. Ce n’est pas la première fois qu’Artus met en scène le handicap avec humour. Ses sketchs, loin de faire grincer les dents, sont applaudis par les associations. L’humoriste est même devenu le parrain de Handicap International. Proche de personnes handicapées dans sa vie privée, Artus pose sur elles un regard bienveillant. Il a écrit les rôles en tenant compte de la personnalité de chacun des acteurs. "Il y a une spontanéité, une fraîcheur, un côté sans filtre que je trouve génial (…) Aujourd’hui, où on nous dit qu’on ne peut plus rien de rien, j’avais envie de prouver qu’en tout cas, avec eux, on allait essayer de rire de ça", confie-t-il. Changer le regard sur le handicap, en faire un film joyeux, c’est le pari réussi du premier film d’Artus. TF1 | Reportage S. De Vaissière, M. Merle