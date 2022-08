Premier jour de plage : 50 nuances de bronzage

Ce lundi matin sur la plage de Palavas-les-Flots, il suffit de quelques secondes pour faire la différence entre les vacanciers de juillet et les aoûtiens à peine arrivés sur le sable. Avec 30 °C à neuf heures ce matin et pas un seul nuage, les nouveaux vacanciers sont servis. "Ça chauffe vite. Il faut mettre de la crème solaire régulièrement pour être sûre d'éviter les coups de soleil ", lance une vacancière. Qui aura le meilleur bronzage ? La compétition est lancée, mais il faut le dire, certains ne sont pas égaux face au soleil. "Moi ça va, mais lui un peu plus rouge", confie une dame. "Je n'ai pas mis une crème. Du coup, effectivement, j'ai une peau rouge", répond la personne en question. Ceux qui exposent à un bronzage parfait ont forcément un secret. "Je suis dans l'eau tout le temps. Je nage beaucoup et je fais du paddle" ; "Beaucoup de plages, énormément de plages", témoignent quelques-uns. Bronzage ou non, il faut toujours se protéger. Crème solaire, chapeau, t-shirt UV, à chacun sa technique et les vacances peuvent commencer. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia