Premier jour pour découvrir les surprises du calendrier de l'Avent

Yann, neuf ans, n'attendait pas autant du calendrier de l'Avent. Un premier chocolat pour éveiller les papilles et un second calendrier de l'Avent pour éveiller l'esprit avec des jouets à construire. De quoi l'aider à patienter jusqu'à Noël. Ce mardi matin dans les magasins, les commandes continuent pour ceux qui n'ont pas su anticiper. À la case du 1er décembre, Benjamin, lui, ne trouve pas un chocolat, mais une bière locale. Un calendrier composé par une brasserie lilloise pour 70 euros. Le calendrier de l'Avent est aussi l'occasion de consommer local et de faire un petit tour du pays ainsi que des saveurs de nos régions en 24 jours. Parmi eux, un calendrier inspiré des treize desserts de Provence et d'autres confiseries artisanales. Pour attendre Noël en savourant les meilleurs des traditions et des produits du terroir, il existe un calendrier composé de terrines et de rillettes. Le mois de décembre permet également de déguster 24 sortes de fromages. C'est l'idée d'un fromager de Grenoble qui propose de découvrir chaque jour un fromage différent.