1er mai : lancement de la cueillette du muguet

Ils sont déjà des centaines de saisonniers accroupis entre les rangs. La récolte du muguet a commencé cette semaine. Il ne faut pas tarder, c’est le moment idéal pour cueillir. En outre, leurs brins exigent beaucoup de délicatesse, pas question d’en abîmer. Les gelées des derniers jours ont beaucoup inquiété les producteurs. En ce moment, le soleil brille alors ils sont rassurés. Comme chaque année, les cueilleurs sont, pour la plupart, des jeunes de la région "qui veulent se faire un petit salaire"/ Les brins de muguet sont ensuite rassemblés en bouquets pour être préparés à la vente. Malgré la crise sanitaire et le confinement, la saison s’annonce très bonne en 2021. "On a un muguet qui est très ferme, qui est de qualité (…) Les fleuristes sont ouverts, et pour nous, c’est une belle opération", nous explique d’ailleurs un producteur. Plus de deux millions de brins devraient quitter cette exploitation pour être vendus dans l’Hexagone et en Belgique. Enfin, une partie est destinée aux hôpitaux parisiens pour fleurir le 1er mai des soignants.