Premier match de préparation à l’Euro : les Niçois tous derrière les Bleus

Ce mercredi matin sur les terrasses des cafés, les pronostics vont bon train. "Ce soir, nous allons gagner, nous avons les meilleurs joueurs du monde", "3-0", "deux buts de Benzema et un but de Griezmann", s'écrient les clients. C'est ici, à Nice, que les Bleus vont jouer. Même si le match est à huis clos, dans les allées du marché, l'impatience grandit. "J'ai hâte de voir le premier match, un bon match et le capitaine Lloris", "J'ai hâte de voir Benzema à l’œuvre, de le voir marquer et voir comment il joue avec ses partenaires", lancent quelques personnes. Karim Benzema est la star incontestée de ce match. Pour l'apercevoir, certains ont patienté des heures. "Je suis très content de son retour", confie un fan. Les Bleus, c'est avant tout une équipe, un collectif qui s'apprécie à tout âge. A chacun son joueur préféré. Il y a ceux qui aiment particulièrement Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann, et il y a ceux qui les aiment tous à la fois. Tous les supporters seront devant leurs postes ce soir pour assister, espèrent-ils, à une victoire triomphale.