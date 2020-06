Premier plongeon sous surveillance dans cette piscine de Dijon

Les piscines municipales sont autorisées à rouvrir depuis le 2 juin. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment la natation. À Dijon (Côte-d'Or), les habitués profitent d'un moment de détente dans un espace qui leur a tant manqué. Cependant, cette joie de retrouver l'eau s'accompagne de quelques règles sanitaires à respecter. Outre la distanciation sociale, le port du masque est obligatoire jusqu'aux vestiaires et le nombre de personnes est limité à douze par ligne dans le bassin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français