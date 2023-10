Israël : un premier vol spécial affrété pour rapatrier des Français

Les premiers rapatriés que nous rencontrons sont des survivants français de la Shoah. Albert et Hélène, en mauvaise santé, sont moralement effondrés par cette nouvelle guerre. Ils sont évidemment soulagés de rentrer. Le premier vol affrété par Air France, avec 380 places, est réservé aux personnes malades ou en détresse. Aucun vol de retour pour elles depuis cinq jours. "J'ai une maladie grave et j'ai des injections à faire impérativement" ; "Je n'ai plus de traitements. Ils ont essayé de m'appeler deux fois cette nuit, mais je n'ai pas entendu", confient des passagères. La plupart d'entre eux sont des Franco-israéliens qui laissent des proches, des amis, de la famille, derrière eux, dans la guerre. Plus de 1 000 Français et Franco-israéliens demandent encore à être rapatriés. Pour faire face à cette demande, la France va affréter deux nouveaux vols supplémentaires exceptionnels demain et samedi. TF1 | Reportage B. Christal, A. Pocry, P. Lormant