Premier week-end de chassé-croisé entre les vacanciers des zones B et C en Savoie

En Savoie, il est encore tombé 20 centimètres de neige. C'est l'effervescence dans les stations de ski et chez les hôteliers. Avant de plier bagage, les touristes profitent d'une belle poudreuse. Dans les magasins de sport d'hiver, la location de ski tourne à plein régime. Les vacanciers en profitent pour faire le plein de provision. De quoi prolonger le plaisir des vacances. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.