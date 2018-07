Première apparition des treize rescapés de la grotte de Tham Luang

Dans la grotte de Tham Luang, en Thaïlande, douze jeunes garçons et leur entraîneur de foot ont été piégés par des pluies torrentielles durant plus de deux semaines. Une rude opération de sauvetage a été mise en place afin de les secourir. Une mission qui a été ponctuée de succès. Si ces miraculés ont dû passer une semaine à l'hôpital pour récupérer, ils ont tout de même fait une première apparition devant la presse après leur tragique mésaventure. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.