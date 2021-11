Première coupe des sapins de Noël dans le Morvan

Bien verts et fournis en aiguilles, les sapins sont fins prêts pour la récolte. À l'approche de Noël, la coupe des conifères est lancée. Ils seront dans vos salons dès début décembre. "Ils sont beaux. On a une année assez bonne en hygrométrie. L'été a été assez pluvieux", confie Sébastien Royer, producteur de sapins naturels à Champeau-en-Morvan (Côte-d'Or). Le plus populaire est de loin le Nordmann. Il est pratique, car il ne perd pas ses aiguilles. Sébastien observe plusieurs critères, dont la qualité et la couleur, pour choisir le bon sapin. Avant de faire rêver les enfants, les sapins poussent pendant dix ans pour atteindre la bonne taille. Sébastien va en vendre 80 000 entre novembre et décembre. "Ce qui fait vivre notre entreprise à l'année, puisqu'on réalise 70% de notre chiffre d'affaires entre le mois de novembre et décembre", explique le pépiniériste. Pas le temps donc de compter ses heures. Ici, on travaille sept jours sur sept. Une fois coupés, les sapins sont directement mis en filet pour garder leur fraîcheur.