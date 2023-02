Première en France : le TER à l’hydrogène

Il n'en a peut-être pas l'air mais ce train qui roule à l'hydrogène est révolutionnaire. Il n'émet aucun gaz à effet de serre. Pour cette première sortie sur le réseau français, Renaud Philippe est aux commandes. Le premier constat : c'est un train très silencieux. "D'habitude on entend les moteurs diesel et là on n'entend rien. La prouesse elle est là : on peut utiliser le train de la même manière qu'un train diesel avec ce système propre", affirme-t-il. Construit par Alstom, il est testé pendant trois jours entre Tours et Loches. Une petite ligne de campagne qu'il est impossible d'électrifier. C'est pour ces territoires que l'hydrogène prend tout son sens. Le train produit lui-même son électricité, et tout se passe sur son toit. "Sur les piles à combustible, on va venir mélanger l'hydrogène stocké à bord et l'oxygène présent dans l'air pour fabriquer de l'électricité et ne rejeter que de la vapeur d'eau", nous explique Yannick Legay, directeur technico-commercial. C'est une énergie décarbonée pour les transports du quotidien. Un enjeu essentiel pour la région Centre-Val de Loire. "On va gagner en bruit et au niveau de l'énergie", "je pense que c'est une bonne chose", témoignent des voyageurs. Il faudra plusieurs années pour homologuer ces machines ou encore construire des stations de ravitaillement. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély