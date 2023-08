Première rencontre avec le pape pour les fidèles

Pas tout à fait réveillées, mais encore émues d'avoir vu le pape François. Même de dos, même de très loin. "C'est quelque chose de physique et émotionnel. Ce matin, je me réveille avec le cœur rempli de joie. C'est assez incroyable", témoigne une adolescente. Jeudi, ces étudiants lillois ont attendu en plein soleil, cinq heures, pour cet instant. "C'est génial, c'est tellement d'émotions. Cela fait quatre ans qu'on attend ça", témoigne un jeune homme. Les derniers JMJ ont effectivement eu lieu en 2019 au Panama. Malgré son état de santé affaibli ces derniers mois, à 86 ans, le charisme du pape semble toujours là. Lorsque le pape prend la parole, c'est le silence. On entend juste le son des traductions en direct à la radio. "Il sait parler aux jeunes. Il sait répondre à nos besoins, à nos angoisses", rapporte une jeune femme. Près de 500 000 croyants ont été réunis par la même foi. Pendant trois jours encore, plus d'un million de jeunes catholiques vont prier ensemble. TF1 | Reportage F. De Juvigny, V. Gauquelin