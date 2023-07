JO de Paris 2024 : les images de la première répétition de la cérémonie d'ouverture sur la Seine

C'est l'heure des tests grandeur nature. Après des mois à imaginer cette parade sur ordinateur, une quarantaine de bateaux ont défilé lundi au petit matin sur la Seine entre le Pont d'Austerlitz et le Pont d'Iena pour tester "manœuvres", "distances", "durée" et "captation vidéo" de la future cérémonie d'ouverture des JO de Paris en 2024. Dans le cadre de cette mini-répétition, la flotte totale était composée de 57 bateaux, dont 39 représentaient des délégations, soit un peu moins de la moitié que pour le jour J en 2024 et 18 autres représentaient l'encadrement (assistance, premiers secours) ainsi qu'Olympic Broadcasting Services (OBS), le diffuseur télé des JO.