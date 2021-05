Première soirée déconfinée : on en a bien profité à Ajaccio

Mercredi, c'était le premier cocktail et pas de danse sur la plage. Ce n'est pas un mirage, l'ambiance de fête a été retrouvée. Chacun est assis en pleine mer et pour tous, c'est le même constat. "C'est incroyable, le bar, la mer, les paillotes ... il y a tout" ; "Ça fait du bien de retrouver un petit peu tout ça", ont affirmé des passantes. C'est une délivrance aussi pour Philippe Pietri, responsable d'un restaurant de plage. Il est heureux de reprendre son activité. "C'est un plaisir en tant que propriétaire de voir autant de monde avec le sourire qui s'amuse. Je suis heureux", a-t-il confié. En ville, c'est la même ambiance. Les terrasses affichent complet. Il est donc difficile de trouver une table quand on n'a pas réservé. Dès qu'une place se libère, il faut faire vite car tous veulent en profiter avant 21 heures. Le couvre-feu, les jauges, ici comme ailleurs, on aimerait faire durer la soirée. Lille affiche l'un des plus bas taux d'incidence du pays. Sous le regard des forces de l'ordre, dans une ambiance bon enfant, les fêtards ont promis de se retrouver dès ce jeudi au soleil couchant, pour essayer de rattraper le temps.