Première sortie en mer à Saint-Nazaire pour le plus gros paquebot du monde

D'ici quelques heures, le plus gros paquebot du monde sera en mer pour quelques essais. Wonder of the Seas mesure 362 mètres de long et dispose de 200 cabines en plus que le dernier paquebot des chantiers. "Sur ce navire, il y a trois toboggans aquatiques à disposition des passagers, en plus d'un autre toboggan assez spectaculaire à l'arrière du bateau", explique Jean-Yves Jaouen, le chef des opérations. Ce projet coûte près d'un milliard d'euros. C'est le plus gros pour les chantiers de l'Atlantique. La crise sanitaire a cependant retardé la livraison du bateau de six mois. Les salariés attendent donc ce moment avec impatience. Dans les rues de la ville de Saint-Nazaire, cette journée du vendredi est importante. Le journal en sera le souvenir. "C'est une fierté pour l'industrie française", se réjouit un passant. Yvan et Annie vont assister comme beaucoup de Nazairiens aux essais en mer du paquebot. La sortie doit démontrer les performances du navire. Le bateau partira de Saint-Nazaire début novembre.