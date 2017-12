La première tempête hivernale a frappé Lacanau en Gironde

Sans peur, les riverains de Lacanau viennent assister en direct à la première tempête hivernale en bord de mer. Les aînés apprécient tout particulièrement observer la mer d'écume à chaque grosse intempérie. Un vent de 110 km en rafales et une houle puissante portée par la tempête Ana frappe cette commune. La vigilance orange rappelle que les villes balnéaires ne sont pas à l'abri des océans qui grignotent les plages chaque hiver. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.