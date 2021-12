Première vague d'annulation de spectacles à cause du Covid

Un grand-père et son petit-fils originaires de Corse étaient venus exprès à Paris pour assister au spectacle du Roi Lion, prévu pour samedi soir. Mais en raison des cas de Covid dans la troupe, les représentations sont annulées jusqu'au 30 décembre inclus. Ils ne sont pas les seuls déçus. Gwendal Marimoutou joue le rôle de Simba dans la comédie musicale. Il se faisait une joie de passer les fête aux côtés de son public. Les 20 000 billets annulés seront bien sûr remboursés. Comme le reste de l'équipe, le producteur a le moral au plus bas. Il avait pourtant pris toutes les précautions. Laurent Bentata affirme: "On a des tests tous les jours, on a quatorze machines qui purifient l'air et surtout on a lancé une campagne de vaccination ici au théâtre". Et malgré cela, la moitié de la troupe a été infectée. Depuis quelques jours, les annonces de ce type se multiplient. Le Théâtre du Chatelet annule son spectacle phare de la fin d'année sur le musicien Cole Porter. Au Moulin Rouge, même sentence, en raison du cas de Covid dans la troupe et au sein du personnel de salle. TF1 | Reportage D. Sitbon, J. Duong, J. Clouzeau