Les premières cerises de l'année sont arrivées dans le Gard

A Saint-Gilles, les vergers sont magnifiquement colorés. Ils arborent les premières cerises de l'année 2019 qui arrivent à maturité. La cerise Burlat est la plus précoce. Ayant bénéficié d'un hiver doux, celle-ci est bien charnue, bien juteuse, pleine de saveurs et très chargée en sucre. Côté cueillette, une vingtaine de saisonniers sont mobilisés pour en récolter une tonne ce 2 mai 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/05/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.