Premières cueillettes pour le muguet

Ils sont venus de Bretagne pour tenter l'expérience. Odile et Philippe se sont levés tôt pour la cueillette, car la clochette est fragile. Le couple a déjà fait des progrès. "On se débrouille mieux qu'hier. Lorsqu'il y a trois clochettes d'ouvertes, on peut cueillir le brin", explique Philippe. Une trentaine de personnes se faufilent entre les planches de muguet. Il faudra sept jours pour récolter l'ensemble des brins. Luna et Maëlia sont lycéennes, c'est les vacances scolaires. "Je suis venue cueillir le muguet ce matin pour récolter un peu d'argent et ça sent bon. C'est vrai qu'être avec les copines, c'est sympa. Et puis, il y a du beau temps", lance l'une d'elles. L'an dernier, la récolte du muguet avait de l'avance, mais cette année, c'est l'inverse. "Le muguet n'est pas en avance cette année. Les conditions climatiques qu'on a eu là depuis mi-février ne sont pas forcément favorables", explique Philippe Naulleau, producteur de muguet. Pour être prêt le 1er mai, les équipes seront renforcées dans les prochains jours. À cause de l'inflation, le muguet de ce producteur sera vendu plus cher que l'an dernier. TF1 | Reportage P. Dumortier, X. Baumel