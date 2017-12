Les premières galères hivernales se font sentir en Bourgogne

L'épisode de neige commence à impacter le quotidien des habitants de la Bourgogne. Première conséquence, la suspension des transports scolaires. A Sombernon, en Côte-d'Or, les parents doivent prendre leurs précautions pour ramener eux-mêmes leurs enfants à l'école. Dans les rues, machines et pelleteuses s'activent pour enlever l'énorme couche de neige. Les agriculteurs ont été appelés en renfort. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.