Premières gelées dans le Puy-de-Dôme

La fin de l'année approche à grands pas. Les flocons de neige sont déjà présents en montagne et les températures descendent de plus bel. C'est le cas notamment à Saint-Genès-Champanelle (Puy-de-Dôme). En 48 heures, les habitants sont passés du tee-shirt à l'anorak. En effet, le mercure a dégringolé d'une vingtaine de degrés. Mais pour Hubert et ses deux chevaux, ces premières gelées ne sont en aucun cas un problème. Dans la commune voisine de Beaune-le-Chaud, le froid est également présent. Alors avec un brouillard bien installé, les paysages ont perdu de leur éclat automnal pour des habitants surpris dès le réveil. Beaucoup ne s'y sont pas attendus, mais cela n'empêche pas à certains de sortir, non sans être équipés de tout l'attirail hivernal. D'autres, par contre, ont su s'adapter aux aléas de la météo. Si le soleil devrait revenir dès samedi, il ne fera pas plus de 10° C tout au long du week-end dans le Puy-de-Dôme.