Les premières chutes de neige en Moselle

Par endroits, le manteau neigeux fait jusqu'à dix centimètres à Gaubiving (Moselle). Ce jeudi matin, les Mosellans, comme Pascal, étaient nombreux à mettre leur nez dehors, munis de leur pelle et de leur bonne humeur. "Ça fait du bien de sortir et d'enlever la neige", a-t-il affirmé. De son côté, Franck dégage les rues de son village depuis le petit jour. Mais il a d'autres projets pour le reste de la journée : profiter du moment avec ses enfants. D'autres familles font autant dans la région. C'est le cas de Malia et son père. À deux ans et demi, la petite fille a un papa qui s'amuse autant qu'elle dans la neige. Ensemble, ils ont fait des bonhommes de neige. Avec les paysages enneigés, la végétation est pratiquement recouverte. Dans la région, ce sont les premières grosses chutes de neige cet hiver. Ce qui rend nostalgique Roberte. Pour Thierry et sa fille, la balade est un plaisir. En Lorraine, la circulation des cars scolaires est suspendue, car il devrait encore neiger une bonne partie de la journée.