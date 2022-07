Premières heures de vacances au soleil

Depuis ce vendredi matin, le gérant de ce camping accueille les vacanciers. Avec sa caravane, cette famille du Maine-et-Loire s'installe pour une dizaine de jours. Les congés démarrent enfin. "C'est le début des vacances, ça fait du bien, ça change d'air surtout, et puis même pour les enfants à la fin de l'école, ils sont contents là", se réjouit la mère de famille. A peine arrivé sur leur emplacement, l'installation peut commencer pour Romain. A quelques mètres, ces vacanciers de la Vienne sont arrivés il y a quelques jours. Avec ses grands-parents, Lina prend ses marques. A l'accueil, les équipes de l'établissement sont prêtes pour ce grand week-end. Parmi les activités préférées des nouveaux arrivants : les piscines du camping. En revanche, d'autres ont succombé à l'appel de la plage. Cette famille de région parisienne débute son séjour : "Là, ce matin, on est à la plage. On met la crème solaire et on va essayer de faire des châteaux de sable. On laisse derrière nous la ville, le boulot, les ennuis. Et là, c'est parti pour trois semaines". TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec