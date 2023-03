Premières réactions des Français

En apprenant la nouvelle, leur pause-déjeuner a tout de suite eu un goût plus amer. Le président l'a confirmé, il souhaite bien l'entrée en vigueur de la réforme des retraites avant la fin de l'année. Cet agent machiniste de 48 ans va donc devoir travailler deux ans de plus à contrecœur. "Je pense que le peuple n'est pas écouté. On est déçus et en colère", exprime-t-il. Sur le fond, comme sur la méthode, le président de la République assume tout, y compris l'usage du 49.3 pour faire passer le texte. Mais dans une entreprise de Gironde, la justification passe mal auprès de certains salariés. "Le 49.3 c'est de l'antidémocratie", rapporte un employé. Emmanuel Macron promet qu'il est prêt à endosser l'impopularité. Hors de question de céder face aux syndicats, qui l'accusent de ne pas avoir joué le jeu sur la réforme des retraites, au risque de relancer la colère sociale. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue jeudi dans tout le pays pour tenter, malgré les déclarations du président, de le faire reculer. TF1 | Reportage M. Desmoulins, E. Duboscq