Mort de Nahel : scènes de pillages dans plusieurs villes de France

Une voiture bélier vient de forcer l'entrée de ce supermarché. Jeudi soir à Nantes (Loire-Atlantique), plusieurs dizaines d'individus s'attaquent à un magasin Lidl. La voiture arrache la devanture, ils s'introduisent tous à l'intérieur et dérobent tout ce qu'ils peuvent. Ce vendredi matin, devant l'ampleur des dégâts, la voiture est toujours encastrée et les habitants du quartier sont sidérés. "Pourquoi s'en prendre à des gens qui travaillent ?", confie un habitant. Et c'est loin d'être le seul commerce à avoir été cassé et dévalisé la nuit dernière. À Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), en région parisienne, des pilleurs s'échappent, les bras chargés, d'un magasin d'électroménager. En plein cœur de Paris, une foule s'acharne sur les vitres d'un magasin de sport qui finissent par céder. Vêtements et chaussures sont volés avant l'intervention des forces de l'ordre. Les violences ont pris un autre tournant hier soir. À Marseille (Bouches-du-Rhône), jusqu'ici moins concernée par les violences urbaines, une brasserie du Vieux-Port a été détruite. TF1 | Reportage S. Chevallereau, E. Binet, J.F. Drouillet