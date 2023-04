Premiers bains pour le week-end de Pâques

Il est impossible d'y résister. Même dans une mer à 13 degrés, on se jette à l'eau. Avec près de 20 degrés au thermomètre et un grand ciel bleu, la météo est idéale. Au ski ou à la mer, avec une eau aussi fraîche, certains ont décidé de ne pas choisir. Peu importe la tenue, rien ne vaut un rafraîchissement pour bien démarrer la journée. Cette veille de week-end de Pâques prend des allures de vacances d'été. "Les enfants vont aller se baigner. On va profiter de cette belle journée en famille", affirment certains. La saison peut commencer. Et comme le chantait Michel Jonasz, "sur la plage pendant des heures. On prenait de belles couleurs". TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia