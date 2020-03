Premiers cas de coronavirus à l'Assemblée nationale

Un député de l'Assemblée nationale a été infecté au coronavirus. Il s'agit de l'élu alsacien Jean-Luc Reitzer qui a été hospitalisé à Mulhouse. Le fait que l'Assemblée soit touchée par ce virus n'est pas une surprise pour les élus. Jeudi soir, tous les députés ont reçu un message du président de l'Assemblée les informant des conduites à tenir. À noter qu'un employé de la buvette des députés vient aussi d'être déclaré positif au virus et un troisième cas est en cours d'évaluation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.