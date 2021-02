Premiers de corvée, derniers récompensés : les aides à domicile se sentent oubliés

Deux fois par semaine, Jean-Philippe, aide à domicile, se rend chez Yvonne, 88 ans. Chaque jour, il s'occupe de cinq personnes âgées à Rennes. Il aurait pu exercer son droit de retrait pendant le premier confinement, mais il ne l'avait pas fait. Jean-Philippe gagne 1 100 euros par mois. Le département de l'Ille-et-Vilaine lui a versé 250 euros de prime Covid, loin des 1 500 euros promis par l'Etat. Sandrine, aide à domicile en milieu rural, depuis huit ans, n'a touché aucune prime Covid. Après tant d'efforts, elle est écoeurée. Course, toilette ou ménage, cette mère de trois enfants travaille à temps plein pour un salaire de 1 300 euros. Le métier d'auxiliaire de vie est dévalorisé et peine à recruter. En Ille-et-Vilaine, dans une agence spécialisée, deux CDI sont à pourvoir. Mais les candidats qualifiés sont peu nombreux. À 18 ans, Maeva est diplômée d'un bac pro d'aide à la personne. Elle signe son premier contrat de travail, et rêve que sa profession soit reconnue à la hauteur de son engagement.