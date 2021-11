Premiers flocons de neige en Savoie

Une jolie poudreuse comme la promesse d'un hiver enneigé, cela ressemble déjà à un changement de saison. Philippe est venu de Belgique pour passer une semaine de vacances avec sa compagne et les premiers flocons l'émerveillent. Pralognan-la-Vanoise se prépare à l'arrivée de l'hiver. Dans la forêt communale, le garde forestier marque certains arbres, notamment ceux qui sont malades. Les lots seront attribués aux habitants par tirage au sort et serviront de bois de chauffage. Cela permet en même temps de nettoyer la forêt d'un point de vue sanitaire. Ici, chaque chalet à sa cheminée. En saison, Armelle tient un refuge d'altitude. Pendant l'automne, elle redescend vivre au village et les premières neiges lui donnent des fourmis dans les jambes. La période est aussi cruciale pour les éleveurs. Leurs 150 brebis laitières viennent de donner naissance à des agneaux. La journée est rythmée par les traites et les tétées. La neige devrait continuer à s'inviter en milieu de semaine. En montagne, l'hiver s'installe progressivement.