Premiers flocons de neige sur les plaines du Nord

Une fine pellicule de neige et un froid mordant, il n'en faut pas beaucoup plus ce lundi matin à Gognies-Chaussée (Nord) pour faire le bonheur des enfants comme de leurs parents. "On est super content, il y a de la neige", rapporte un père de famille. Dans ce village du Nord, les quelques centimètres tombés cette nuit ne perturbent pas les habitants qui sont ravis de cette météo. "On se dit que cette fois-ci, on va peut-être avoir un petit Noël sous la neige", explique une habitante. Mais ce n'est pas certain. À peine tombée, la neige s'est déjà mise à fondre. C'est une bonne nouvelle pour les amoureux de la nature comme le garde forestier Gauthier Noisette. Selon lui, "quelques étangs en bord de forêt sont drôlement asséchés, alors on en a plus que besoin". Mais tout dépend du métier qu'on exerce. Un peu plus dans le Sud, un ouvrier ne s'est pas laissé charmer par la beauté des paysages. Ce lundi après-midi, la pluie devrait succéder à la neige. Mais la semaine promet d'être froide avec des températures de trois à cinq degrés sous les normales de saison. TF1 | Reportage H. Greyfus, V. Lamhaut. T. Joire