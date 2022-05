Premiers melons de Provence : un goût d’été

Le melon est l'une des vedettes de l'été, surtout quand il est juteux et bien sucré. À Pernes-les-Fontaines (Vaucluse) , sous les serres de Patrick Uso, les fruits arrivent à pleine maturité. Cette année, les melons sont bons du côté de Cavaillon. Confirmation avec l'analyse technique du taux de sucre et notamment avec la dégustation. Les melons de Patrick peuvent donc partir en direction de sa cabane de vente directe, en bord de route, à moins d'un kilomètre de son exploitation. Les melons sont arrivés, et cela n'a pas échappé aux amateurs comme le cas d'un chauffeur de taxi. Pour lui, c'est hors de question de rater les premiers fruits. "C'est pire qu'une tradition. Si on les rate, on a loupé sa vie presque", explique-t-il. Visiblement, il n'est pas le seul à penser cela dans la région. Le début d'une belle histoire d'été à condition toutefois de bien sélectionner. Reste ensuite à choisir comment le déguster, plutôt en dessert ou en entrée. Chacun fait comme il veut. Pour les indécis, en fonction des variétés et des régions, ils ont jusqu'au mois de septembre pour tout essayer. TF1 | Reportage M. Perrot, S. Fargeot