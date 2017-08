Les premiers pas des premières dames  

Après deux compagnes de François Hollande - Valérie Trierweiler et Julie Gayet - qui n'étaient pas mariées avec le Président, Brigitte Macron, la femme d'Emmanuel Macron, renoue avec une certaine tradition de la première dame. Une tradition entamée sous la Ve République par Yvonne de Gaulle, très discrète, Claude Pompidou, plus exubérante et à qui l'on doit une partie de la décoration de l'Elysée, ou encore Danielle Mitterrand et Bernadette Chirac, très investies en politique.