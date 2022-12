Premiers prix : le hard-discount est parfois plus cher

Nous les connaissons tous ces zones commerciales. Pour faire nos courses, il y en a pour tous les goûts : du hard-discount, Lidl, Aldi, et dans un même périmètre, des hypermarchés comme Carrefour ou Auchan. Mais lesquels sont les moins chers selon vous ? Selon une étude, les premiers prix dans les supermarchés classiques sont moins chers que les premiers prix des magasins discount. Faisons le test : chez Auchan par exemple, un kilo de riz premier prix coûte 1,02 € contre 1,55 € chez Lidl. Même chose pour le fromage râpé : le sachet de 200g coûte 1,85 € chez Lidl, soit 33 centimes plus cher que le paquet premier prix d'Auchan. Les clients habitués au hard-discount sont alors un peu surpris : "Ce n'est pas normal, ce n'est plus du hard-discount, c'est un supermarché comme les autres". Alors, comment moins dépenser ? Seule solution, c'est prendre le temps de bien comparer les prix entre les différents magasins. Cette cliente, par exemple, ne se fie pas aux étiquettes. Elle compare les prix au kilo pour chaque produit. Autre astuce, dresser une liste peut s'avérer utile pour ne pas être tenté d'acheter plus que nécessaire en faisant ses courses. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier