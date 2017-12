Les premiers spectateurs français ont découvert l'Episode VIII de "Star Wars"

Ce mercredi 13 décembre, vers dix heures du matin, les fans français de la saga "Star Wars" ont été les premiers à visionner l'Episode VIII, avant le reste du monde. Pour avoir ce privilège, certains spectateurs ont dû se lever au beau milieu de la nuit pour arriver à quatre heures du matin devant les salles de projection. Mais pour ces inconditionnels, le jeu en valait la chandelle. Affublés de costumes de Darth Vader, de Chubaka et autres personnages du film, ils étaient des milliers à braver le froid et les immenses files d'attente. "Star Wars : Les derniers Jedi" est bien parti pour égaler le score de l'épisode précédent : plus de 10 millions de spéctateurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.