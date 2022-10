Premiers travaux dans les campings après les incendies de l'été

Les carcasses de mobile-home quittent enfin le camping. Et le patron des Flots Bleus a le sourire ce mercredi matin : "ça fait du bien, on a un mois pour tout déblayer et après, on repart sur la reconstruction. C'est vraiment un soulagement". Ce sont des entreprises locales qui ont été sollicitées pour réaliser le chantier. Les travaux sont titanesques. Le camping sera reconstruit à l'identique, mais il sera plus respectueux de l'environnement : "dans notre malheur, on a eu de la chance parce que du coup page blanche". Au camping du Petit Nice, les dégâts sont encore plus importants. Ici, tout a été détruit par l'incendie. Il ne reste plus que des arbres à abattre. Les entreprises de la région tournent à plein régime pour répondre à toutes les demandes. Et l'entraide est indispensable pour avancer au plus vite. En effet, beaucoup de prestataires ont déplacé le planning de leurs autres chantiers pour prioriser celui-ci. Les campings rouvriront dès le mois d'avril même si les chantiers ne sont pas terminés. Tous espèrent pouvoir accueillir un maximum de vacanciers. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Devaux