Prendre de la hauteur à Èze en ce temps de confinement

Le village d'Èze (Alpes-Maritimes) est surnommé "Le Nid d'Aigle". Sur son éperon, il contemple le bleu profond de la Méditerranée. À 429 mètres au-dessus de la mer, la vue est tout simplement exceptionnelle. En cette période de confinement, ses ruelles sont vides. Certains profitent de l'occasion pour s'y dégourdir les jambes et prendre un peu de hauteur.